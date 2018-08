5 Thai-Packages von Winkelbauer zu gewinnen

Eintauchen in die faszinierende Welt Thailands: Am 1. und 2. September 2018 lockt das "Amazing Thailand Festival" mit thailändischem Streetfood, Kunsthandwerk und der Kultband "Paradise Bangkok" bei freiem Eintritt in die Wiener Creau.

Auf dem großzügigen Gelände können die Besucher in eine Märchenwelt eintauchen voller exotischer Düfte, mystischer Figuren und unerwarteten Begegnungen zwischen Jahrtausende alter Tradition und hipper Popkultur.

„Paradise Bangkok“ erstmals live in Wien

So ist das Gastspiel der Kultband „Pardadise Bangkok Molam International Band“ (Samstag, 1.9./18:30 Uhr) eine kleine Sensation. Die Mischung aus Pop, Funk, Blues und traditionellen thailändischen Instrumenten hat die Formation schon unter

anderem zum Musikolymp vom Glastonbury-Festival gebracht – und jetzt erstmals auch nach Österreich!

Wir verlosen 5 Thai-Packages

Damit die Magie Thailands in den eigenen vier Wänden nicht endet, können Sie passend dazu können eines von 5 Thai-Packages gewinnen.

In jedem Package befindet sich 1x Blue Elephant Currypaste rot, 1x Blue Elephant Currypaste gelb, 1x Blue Elephant Tom Kha Paste, 1x1L King Island Kokoswasser, 2x500ml Kokosmilch Roi Thai und 4x Singha Bier.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Teilnahmeschluss: Donnerstag, 30. August, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.



„Amazing Thailand Festival 2018“

Wiener Creau (Meiereistraße 12, 1020 Wien; U2-Station „Stadion“)

Samstag, 1. September, 10 bis 2 Uhr (Sonntag früh); Sonntag, 2. September, 10 bis 22 Uhr

Eintritt ist frei



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)