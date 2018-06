BULLEIT Palooza, das Bier und Whiskey Festival

Ein Festival im Zeichen von Whiskey und Bier. Für Leute, die den American Spirit lieben. Das BULLEIT Palooza rockt am Samstag, 30 Juni die CREAU. “Ausgefallene Talente, Kreative, Künstler, Biker und Grenzgänger vereinen wir an einem Ort. Da entsteht ein Festival der besonderen Art,“ so BulleitBabe aka Alexandra Bisanz, Brand Ambassador für BULLEIT Whiskey in Österreich.

Das mega Programm bietet alles für harte Jungs und coole Bräute. Von live Musik über Burlesque Performers, Motorrädern und Biker Fashion, Handwerk, typisch amerikanischen Jahrmarkt Spielen, ausgefallenem Essen, mit Feuerspuckern und einer Wahrsagerin bis zum Lagerfeuer und heißem DJ Sound. Die fetteste Party des Jahres für Liebhaber der crazy Party-Szene.

BULLEIT Frontier Whiskey verschreibt sich den mutigen Grenzgängern – den urbanen Kreativen, die sich was trauen.

„Wir feiern die legendärste Party des Jahres. Da gibt es kein Morgen“, zwinkert BulleitBabe. Barbershops, Tätowierer, Customizer, Künstler aller Art, Köche, Bartender, Designer uvm. verreint Bulleitbabe am Palooza.



Das Programm:

Special Guest: 50 Year Storm aus England, präsentieren ihren Song: Bulleit.

Weitere Künstler: Bad Ass Sound Factory, Cirque Rouge, Tim Slizzer & Geo Popoff, DJ Dennes Deen, Feuerspucker Günther, uvm.



Food and Drinks: El Burro, Sportlertreff, Mint Julep Bar by Bartender’s Ball, Moody Monkey, Zirp Insects uvm.

Crafted: Happy Needles Tattoo, BOB.BER Store, Grotesque Fashion, uvm.

Specials: Tasting mit Master of Whisky Thomas Plaue, Krav Maga Workshop von KMG Wien



BULLEIT Palooza

Datum: Samstag, 30. Juni 2018

Uhrzeit: Start 15.00 bis open end

Location: CREAU, Meiereistrasse 12, 1020 Wien

www.facebook.com/bulleitpalooza



(kiky)