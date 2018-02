Die Backshow für alle, die nicht backen können

Koch- und Backshows gibt es im Fernsehen mittlerweile zur Genüge, aber ein Show, die Hobby-Bäcker ranlässt, die zu ihrem eigenen Wohl eigentlich nicht einmal einen Ofen bedienen sollten, nicht - zumindest bisher!

Am 9. März startet auf Netflix die neue Show "Das Gelbe vom Ei" mit der Komikerin Nicole Byer und Pâtissier Jacques Torres. Unterstützt werden die beiden Moderatoren in jeder Show von einer neue Kochlegende als Stargast und Juror.

Das Konzept: Die Kandidaten treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Am Ende winken 10.000 Dollar (rund 8000 Euro) für denjenigen, der mehr oder weniger die ansehnlichste, essbarste Torte gebacken hat. Allerdings können die Kandidaten weder gut backen, noch die Backwaren schön dekorieren.

Möge das zuckersüße Chaos beginnen

"Die sind ziemlich klebrig", sagt die Nicole Byer zu einer Hobby-Bäckerin, deren Keks sie sich gerade in den Mund geschoben hat. "Das muss so sein.", meint Gast-Jurorin Iris Apfel trocken. Damit aber nicht genug, bereits im Trailer gehen die Torten im Ofen über, die Schokolade sieht aus, als würde sie leben und aus dem Backofen kommen dicke Rauchschwaden. Klingt ganz nach einer Backshow, bei der endlich richtig gelacht werden kann!