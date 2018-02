Die 5 besten Burger-Lokale für den Super-Bowl

Unglaubliche 50 Millionen Dollar werden in den USA am Super Bowl-Sonntag für Fast Food ausgegeben; an der Spitze stehen natürlich Burger. Aber auch Pizza-Lieferdienste machen das Geschäft ihres Lebens. Viele setzen am Tag des Super Bowls ein Drittel ihres Jahresumsatzes um! Für die Nahrungsmittelindustrie in den USA ist das somit nach Thanksgiving der zweitwichtigste Tag im Jahr. „Die Faszination Super Bowl ist schon längst auf Europa und den Rest der Welt übergeschwappt. Auch in Österreich wird das Event viel intensiver miterlebt als noch vor einigen Jahren. Das merken wir klar an den Verkaufszahlen, speziell von Burgern“, erläutert der operative Geschäftsführer Dr. Michael Hagenau. Der Super Bowl lässt also nicht nur in den USA die Kassen klingeln.

Die beliebtesten Burger-Lokale in Wien

Beim Super Bowl 2017 standen klar der Cheeseburger vor dem Double Cheesburger und dem Klassiker Hamburger ganz oben auf der Bestellliste in Wien. „Wir liefern in ganz Wien exklusiv für McDonalds und Burger King aus. Wir alle rüsten uns auf den Ansturm am 4. Februar“, sagt Hagenau.



Neben den Burgern von McDonalds und Burger King boomen in der Bundeshauptstadt mittlerweile auch exklusive Burgerlokale. Mjam stellt die fünf besten Burgerlokale in Wien vor.

(ow)