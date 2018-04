Die Rooftop Bar im Herzen Wiens eröffnet wieder

Wiens wohl coolste Dachterrasse eröffnet wieder ihre Pforten: DOTS-Gründer Martin Ho und Paul Rittenauer laden vom 18. Mai bis 2. Juni zum genussvollen Gesamtkunstwerk in die Pop Up Rooftop Bar & Dinnerclub P7 am Petersplatz 7.

"Ich freue mich, wieder tolle Partner für unser Pop Up Event gefunden zu haben", erklärt Veranstalter Paul Rittenauer. „Die Dachterrasse des Petersplatz 7 wird dieses Jahr aber nicht nur zu einer außergewöhnlichen Rooftop Bar mit umfassendem Rahmenprogramm – auf das man gespannt sein darf – sondern auch zu einem Dinnerclub über den Dächern Wiens. Damit schaffen wir den perfekten Ort für einen lockeren Afterwork-Drink aber auch für ausgefallene Abendveranstaltungen oder spezielle Feiern“.

Ungezwungen trinken, essen und Kunst bewundern

Das Konzept der Pop Up Rooftop Bar & Dinnerclub vereint somit Barbetrieb mit kulinarischen Highlights und Attraktionen aus Kunst und Kultur. Für kreative Cocktail-Kreationen soll Tom Herber sorgen, der unter anderem durch seine Tätigkeiten für das Wiener Barfly’s oder das Raffl´s St. Anton Bekanntheit erlangt hat.



Paul Rittenauer und Martin Ho. Foto: Katharina Schiffl

Der Dinnerclub wird von DOTS Establishment betreut. Die Speisekarte umfasst wahlweise ein 4- oder 5-Gänge-Menü im DOTS-Stil. Höhepunkt des Dinners sind experimentelle Sushi- und Maki-Kreationen sowie Dim Sum und Tempura Spezialitäten.

Im Foyer und Lounge-Bereich wartet auf die Gäste zeitgenössische Kunst von Steve Allen Kaufman.

Party im Rooftop Garden

Während der drei Veranstaltungswochen der Rooftop Bar & Dinnerclub P7 wird zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit speziellen Partys, musikalischer Unterhaltung und besonderen Gästen geboten. Hierfür zeichnet sich Nikolaus Mautner Markhof verantwortlich, der bereits Co-Veranstalter der beliebten Rooftop 100 und des Gleitzeit Afterwork Events war.

Die Dachterrasse wird extra für das Pop Up Event von O'style & Ortmann Gartengestaltung zu einer sommerlichen Gartenlandschaft verwandelt, so soll eine absolute Wohlfühlatmosphäre gewährleistet werden.



Die Pop Up Events auf der Dachterrasse des Petersplatz 7 haben sich in den letzten Jahren zu einem fixen Bestandteil der Wiener Veranstaltungsszene entwickelt. So kooperierte Paul Rittenauer bereits mit lokalen Größen wie der Bar „Kleinod“ oder dem „Belvedere Sky Garden“.

Pop Up Restaurant & Bar am Petersplatz 7

Fr. 18. Mai – Sa 2. Juni 2018

17–01 Uhr

Dinner Tables sind im Vorfeld und nur in Verbindung mit einem Menü zu buchen.

4-Gänge-Menü á 49 € oder 5-Gänge-Menü á 59 € – optional mit Weinbegleitung des Weinguts Hagn.

www.petersplatz7.com