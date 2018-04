Endlich! McDonald’s testet Burger zum Frühstück

McDonald’s bietet normalerweise bis zu einer bestimmten Uhrzeit nur seine Frühstücksgerichte an – zum Leidwesen von Burgerfans, die ihren Tag gerne mit einem Hamburger starten würden.

Jetzt begeht der Fast-Food-Riese einen "Regelbruch": In Lokalen in Australien wird derzeit getestet, ob Kunden Burger, Chicken Nuggets und Co. auch in der Früh annehmen. Bei Erfolg könnte das Vorgehen auch auf weitere Länder ausgedehnt werden.

