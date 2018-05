Erstes Open Air Wine Tasting in Wien

Was gibt es schöneres als bei sommerlichen Temperaturen gemeinsam mit Freunden und WeinliebhaberInnen genüsslich einen guten Tropfen Wein zu genießen oder sich durch geheime Schätze renommierter Weingüter zu gustieren? Unter strahlendem Himmel macht genau das jetzt die Eventreihe Wine Affairs möglich. Am Samstag, den 26. Mai 2018, bezieht die Weinmesse von 15.00 bis 22.00 Uhr, Quartier im Servitengrätzl im neunten Wiener Gemeindebezirk.

„Aufgrund des großen Anklangs unserer urbanen Wine Tasting-Eventserie sind wir der Bitte unserer stetig wachsenden Community nachgekommen und veranstalten am 26. Mai erstmals WINE AFFAIRS Outdoor und welcher Platz eignet sich hier besser als das wunderschöne und beliebte Servitenviertel. Wir bieten so ausgewählten Weingütern und Gastronomen den idealen Rahmen sich in urbaner Atmosphäre kreativ vor Fans der edlen Tropfen zu präsentieren“, freut sich Jakob Lackner über die Outdoor-Premiere seiner beliebten Eventserie.

Alles vom Feinsten

Vor der barocken Servitenkirche können so die Produkte von Top-Produzenten aus Top-Regionen in Österreich und aus dem Ausland bei feinsten DJ-Tunes verkostet werden.



Infos:

1. WINE AFFAIRS Open Air Servitenviertel

Samstag, 26. Mai 2018

15.00 bis 22.00 Uhr

1090 Wien, Servitenviertel

Eintritt: 17 Euro VVK, 22 Euro Abendkassa



