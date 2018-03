Forscher erfinden Eis, das nicht schmilzt

An der kanadischen Uni von Guelph ist ein Durchbruch gelungen. Zumindest, wenn man seine Hoffnungen in die neuesten Forschungsergebnisse in Sachen Speiseeis setzt.

Der Zellstoff der Bananenpflanze ist das Geheimnis, das die Eiskugel nicht nur vom Schmelzen abhalten soll, sondern das ganze auch cremiger machen soll.

Japanischen Wissenschaftlern ist im Vorjahr zwar ein ähnliches Ergebnis gelungen, jedoch ließ die Zugabe von Polyphenolen aus Erdbeeren den Geschmack und die Konsistenz leiden.

Bananen-Abfall

Das soll mit der Bananen-Zutat nicht passieren. Durch die Zugabe der Bananen-Zellulose, die tausendmal kleiner ist als ein menschliches Haar, kann sogar der Fettgehalt reduziert werden.

Eine Studie ergab, dass sich das neuartige Speiseeis viel langsamer verflüssigt als herkömmliches. Auch soll sie länger haltbar sein.

"Die Zugabe von Nanozellulose aus Bananen-Abfall kann in mehrfacher Weise zur Verbesserung von Speiseeis beitragen", sagt einer der Wissenschaftler. "Insbesondere könnten die Fasern zur Entwicklung eines dickeren, schmackhafteren Nachtichs führen, der länger zum Schmelzen braucht. Eine entspanntere und angenehmere Erfahrung mit dem Essen, besonders bei warmem Wetter, wäre so möglich."

