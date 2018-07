Erfrischender Gewinn für heiße Sommertage

When life gives you lemons, make lemonade

Mit Gasteiner Lemon erfrischt ins Wochenende starten!

2018 hat der Sommer hierzulande bereits deutlich verfrüht Einzug gehalten – und damit ist auch das Bedürfnis nach erfrischenden, wie auch belebenden Getränken ganz besonders groß.

Für all jene, die im Büro, in den eigenen vier Wänden, auf Balkonien oder unterwegs einen kühlen Kopf bewahren möchten, hat die Salzburger Mineralwassermarke Gasteiner ein in Österreich noch nicht dagewesenes Produkt gelauncht: Gasteiner Lemon.

Gasteiner Mineralwasser wünscht deshalb all denjenigen einen kühlen Kopf und stellt für die heißen Tage drei "Heute"-LeserInnen eine Ration á 9 x 0,33 l Gasteiner Lemon zur Verfügung!

Dieses Erfrischungsgetränk enthält als einziges seiner Art kein Aroma und keinen Zucker, sondern lediglich reinen, direkt gepressten Zitronensaft.

So geht das Gewinnspiel: In der Dia-Show "Wasser" befindet sich ein Bild, auf dem kein Wasser zu sehen ist. Tragen Sie die Bildnummer in das dafür vorgesehene Feld ein, füllen Sie alle weiteren Felder aus und klicken Sie auf "Senden". Viel Glück!

Wasser

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Teilnahmeschluss: Donnerstag, 09. August, 10 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ib)