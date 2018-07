Leinen los für die Riva Aperol in Wien

Bereits zum zweiten Mal wird das beliebte Aperitivo-Ritual in den Sommermonaten auf der Riva Aperol zelebriert. Bei DJ Klängen, erfrischenden Drinks und kleinen Snacks heißt es gemeinsam in guter Gesellschaft: Leinen los!

In üblicher Manier liegen die Getränke in der Hand der Ebert‘s Bar unter der Anleitung von Mixologist Christian Ebert. Traditionell bietet die Barkarte die altbekannten Campari- und Aperol-Klassiker sowie neue Kreationen wie Grand Tonic oder Cynar Spritz. Als besonderes Highlight wird exklusiv an der Riva Aperol die komplette Crodino-Familie serviert: der Crodino Biondo aber auch der brandneue Crodino Rosso als Crodino Spritz. Die alkoholfreie Aperitif-Variante zeigt sich ideal für einen spritzig erfrischenden Einstieg oder für einen Abend gänzlich ohne Alkohol.

Aperitivo = Drinks, Snacks, Friends

Wie es in Italien üblich ist, werden beim Aperitivo-Ritual ab 17:00 Uhr zu den erfrischenden Drinks kostenlos Aperitivo Snacks wie Oliven und Cracker gereicht.



Souvenir, Souvenir!

Da die Riva Aperol es sich zur Aufgabe gemacht hat, Urlaubsgefühle zu verbreitet, gibt es die Möglichkeit, das ideale Souvenir vom Rathausplatz mitzunehmen: Beim Erwerb einer Aperol-Flasche an der Bar kann donnerstags von 17:00–20:00 Uhr die Etikette der Flasche durch eine individuelle Karikaturzeichnung von einem Künstler personalisiert werden lassen. Diese Limited Edition ist unbestreitbar einzigartig!



RIVA APEROL

Mo–So: 11:00–24:00 Uhr

Aperitivo täglich ab 17:00 Uhr

Wiener Rathausplatz



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Christine Scharfetter)