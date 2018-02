Mäci-Pommes sollen vor Haarausfall schützen

In den frittierten Stäbchen von McDonald’s stecken nicht bloß Kartoffeln, Salz und Fett, wie man denken könnte, sondern gleich zwölf verschiedene Stoffe (siehe Box). Einem von ihm attestieren japanische Forscher nun eine unverhoffte Wirkung.

Umfrage Mögen Sie Pommes-frites? Ja, wer nicht?

Nur von bestimmten Herstellern/Restaurants.

Nein, ich kann Pommes nicht ausstehen.

Die Zutaten der McDonald's-Pommes-frites



Zur Herstellung seiner Pommes frites braucht die Fast-Food-Kette zwölf Zutaten:



- Kartoffeln

- Rapsöl

- Sojabohnenöl

- Natürliches Rindfleischaroma: ersetzt den früher verwendeten Rindertalg

- Zitronensäure: dient dem Geschmack

- Dextrose: natürlicher Zucker, der für die typische Farbe sorgt

- Dinatriumhydrogenphosphat: verhindert Grauwerden der Pommes-frites, steht im Verdacht, Hyperaktivität und Allergien zu verursachen

- Salz: Würze

- Tertiär-Butylhydrochinon (TBHQ): Antioxidationsmittel, verhindert Ranzigwerden des Sojabohnenöls

- Maiskeimöl

- Polydimethylsiloxan (PDMS, E900): beugt Schäumen von heißem Öl vor

In einer Studie mit Mäusen wies das Team der Yokohama National University nach, dass der Stoff Polydimethylsiloxan (PDMS), der eigentlich das Schäumen des Öls beim Frittieren verhindern soll und oftmals auch zur Gleitbeschichtung von Kondomen verwendet wird, dem Haarverlust vorbeugt und sogar den Haarwuchs ankurbelt.

Erkenntnis lässt hoffen

In der Studie gelang es Junji Fukuda und seinen Kollegen, durch die Transplantation des PDMS in Mäuse gleich 5.000 sogenannte Haarfollikelkeime auf einen Schlag zu züchten. Etwas, was laut den Forschern noch nie zuvor gelungen ist.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich das Ergebnis auch auf den Menschen übertragen lässt, wie sie im Fachjournal "Biomaterials" schreiben.

"Diese einfache Methode ist sehr robust und vielversprechend", wird Fukuda in einer Mitteilung zitiert. "Wir hoffen, dass diese Technik die menschliche Haarregeneration verbessern wird."

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(fee)