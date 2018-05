McDonald’s: Kult-Menü wieder da

1) 1.425 McMenükombinationen sind möglich.2) Das erste McMenü Österreichs wurde 1985 serviert.3) McMenü – so viel Österreich steckt drin:- Burger mit 100% österreichischem Rindfleisch mit AMA Gütesiegel- Pommes aus 100% österreichischen Kartoffeln mit AMA Gütesiegel- Snacksalat: Blattsalate und Karotten aus Österreich (saisonabhängig)4) Die drei beliebtesten McMenü Kombis in Österreich:- Big Mac McMenü- McF1rst Menü- McChicken Menü5) "Make it Veggie" oder "bitte glutenfrei" gilt auch beim McMenü:In der McMenü-Auswahl sind Menükombinationen mit McF1rst Chicken Veggie, McChicken Veggie und die Fresh Crispy, Spicy Crispy und Tomato Salsa Veggie Wraps erhältlich. Glutenfrei werden der McFirst Beef, Hamburger Royal Käse, Royal TS und der Big'N'Tasty Burger angeboten.