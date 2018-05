Meghan & Harrys Gäste: Essen aus der Schüssel

Bereits im Vorfeld war klar: Zum Hochzeitsempfang von Meghan und Prinz Harry in der St. George's Hall in Windsor Castle - natürlich ausgerichtet von Queen Elizabeth II. persönlich - wird es Gemüse, Gemüse und noch mehr Gemüse geben. In welcher Form, verriet der Palast aber erst im Nachhinein.

So bodenständig das Brautpaar auch sein mag, ganz ohne Dekadenz geht es nicht. Dennoch durften Meghan und ihr Prinz dem Mittagsempfang mit 600 Gästen nach der feierlichen Trauung ihren Stempel aufdrücken: Neben der mit Spannung erwarteten "Naked"-Hochzeitstorte wurde eine Auswahl an süßen und herzhaften Canapés sowie derzeit schwer angesagtes Bowl Food gereicht.

Herzhafte Canapés zur Einstimmung

Noch bevor es zu Tisch ging, gab es für die 600 Gäste kleine, mundgerechte Happen:

- Schottische Langusten in Räucherlachs mit Zitrus-Crème fraîche

- Gegrillter englischer Spargel in Cumbrian-Schinken eingewickelt

- Erbsen-Panna-Cotta mit Wachteleiern und Zitronenverbene

- Tomaten-Basilikum-Tartare mit Balsamico-Perlen

- Pochiertes Freilandhuhn in einem leicht gewürzten Joghurt mit gerösteter Aprikose

- Krokette aus Windsor-Lamm-Confit, gebratenes Gemüse und Schalotten-Marmelade

- Warme Spargelstangen mit Mozzarella und Tomaten

Schüsseln im Stehen

Anschließend wurde auf gesetztes Dinner verzichtet und stattdessen eine Auswahl an Bowl Food - eine derzeit schwer angesagte Variante Nahrung aufzunehmen - verteilt:

Darunter Erbsen-Minz-Risotto, Hühner-Ragout und ein langsam gebratener Schweinebauch mit Apfelkompott und Grammeln.

Sämtliche Zutaten wurden selbstverständlich ausschließlich von Royal-Warrant-Unternehmen, sprich offiziellen Hoflieferanten des britischen Königshauses, bezogen.

Cheers!

Zu trinken gab es eine Auswahl an Weinen und Softdrinks, zusätzlich zu Pol Roger Brut Reserve, einem Non-Vintage Champagner, also jahrganglosen Champagner, sowie einem Apfel- und Holunderblüten-Mocktail, die die "Naked"-Zitronen-Holunderblüten-Hochzeitstorte des Paares ergänzen sollte.

Über die Torte von Claire Ptak wurde im Vorfeld bereits derart viel berichtet, inklusive Rezept, dass wir uns das an dieser Stelle sparren und stattdessen das Gesamtkunstwerk zeigen. Wer dennoch wissen will, wie viel Butter, Zitronen und Hollunderblütensirup der Queen tatsächlich verwendet wurde, kann HIER nachlesen.