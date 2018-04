Neue Besitzer für Das Kolin

Anfang 2014 übernahm Sabrina Royer das ehemalige Café Votivpark und machte daraus Das Kolin in der Kolingasse 5. Eine Hausnummer weiter kam drei Jahre später die Omu Bar dazu. Jetzt will sich die Tochter des P1-Erfinders Alfred Royer und einst Juniorchefin der Diskothek The Box komplett auf die Bar direkt beim Schottentor konzentrieren und gab Das Kolin.

Die neuen Besitzer

Das Restaurant bleibt in guten Händen: Seit 1. April 2018 sind Dieter Elsler und Stefan Lang, die sich mit "Die Wildbank" auf regionales Wild spezialisiert haben, die neue Besitzer und treten mit vollem Engagement in die Fußstapfen von Sabrina Royer. Ihr Plan: Das Konzept noch erweitern. Viel verraten die beiden Herren aber noch, nur, dass man gespannt sein darf und: "Es wird WILD!"

