Neue Cocktail-Bar feiert den Aperitivo

Seit Ende Februar wird der Aperitivo-Kultur in der AL BANCO – Aperibar auf 180 Quadratmetern ihr gebührendes Rinascimento beschert. Hier, direkt am Hauptbahnhof, kosten Kaffee, Hauswein und Prosecco an der Bar stilecht etwas weniger als bei Tisch. Das Ziel: den Übergang von der Arbeit in den Feierabend fließend gestallten.

Gelingen soll dies mit hausgemachten Torten und selbstgefüllten Cornetti zum Caffè. Bis 15 Uhr serviert der venezianische Küchenchef warme Küche und den Aperitivo mit Campari als Herzstück begleiten Antipasti, Panini sowie Tramezzini.

Italienisches Lensgefühl an der Bar

Das Interieur stammt vom Londoner Designstudio Alexander Waterworth Interiors, das auf Marmor, Holz, Samt und Leder setzt. #bellapresenza ist als Neon-Installation an der Wand zu lesen.

Die Quereinsteigerin und ehemalige Marketing-Managerin, Regina Baumgartner, hat sich mit der Bar einen Traum erfüllt: "Die Bella Presenza verstehen wir im AL BANCO als größte Triebfeder. Hier ist man von den Drinks über die Atmosphäre bis hin zum Service in guter Gesellschaft."



AL BANCO – Aperibar

Am Belvedere 1

1100 Wien

www.albanco.at