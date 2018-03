Jetzt kommt der Kaffee per Sprachbefehl

"Alexa, sag‘ Qbo: Mach mir einen Espresso!": Als weltweit erste Kaffee-Kapselmaschinen können die Qbo-Automaten von Tchibo mit der Amazon Sprachassistentin Alexa via Internet verbunden werden.

Damit werden Espresso oder Cappuccino nicht mehr per Knopfdruck, sondern per Sprachbefehl zubereitet. Ein paar Worte genügen und schon wird der gewünschte Kaffee gebrüht. Einzige Voraussetzung: eine Tasse steht bereit und ein Qbo-Kaffeewürfel ist eingelegt.

Getestet werden kann das neue Kaffee-Dreamteam in den Tchibo-Filialen. Maschinenbesitzer hingegen können sich mit dem Duft einer frisch gebrühten Tasse Kaffee sogar wecken lassen: Dank der Qbo-Timer-Funktion kann der Wunsch für das Frühstück bereits am Vorabend oder per Sprachsteuerung ganz einfach vom Bett aus bestellt werden. Da fällt das Aufstehen dann garantiert auch nicht mehr ganz so schwer.