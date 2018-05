"Die Blumenwiese" eröffnet am Donaukanal

Der Wiener Donaukanal ist wieder ein Lokal reicher: "Die Blumenwiese" auf der Höhe vom Schwedenplatz bietet hippe Drinks, leichtes Fingerfood sowie Buger für den großen Hunger um rund 13 Euro. Offiziell eröffnet wird die Kombination aus Beachclub, Restaurant und Bar am 17. Mai 2018 von Stadträtin Ulli Sima, danach folgt das Opening Programm mit verschiedenen Showeinlagen und musikalischer Untermalung. Aber bereits jetzt kann schon der eine oder andere Cocktail genoßen werden. Der Inhaber, Szene-Gastronomen Philipp Pracser, der in Wien unter anderem den Ocean Park in der Millennium City, das BBQ-Restaurant die Allee im Prater und gemeinsam mit Rochus-Macher Mario Minar den Club Schwarzenberg betreibt, will das neue Lokal mit seinen 272 Sitzplätzen bei Schönwetter immer geöffnet halten.

Wer nach Beachfeeling in der Großstadt sucht, wird hier auf einem kleinen Stück Sandstrand direkt am Donaukanal fündig. Dort kann man sich dann die Kanne Sangria für 38 Euro gönnen.



Die Blumeninsel

Höhe Obere Donaustraße 100

Donaukanal

1020 Wien

www.dieblumenwiese.at