Schweden verrät die Wahrheit über Köttbullar

Die offizielle Twitter-Seite vom Land Schweden hat vor einigen Tagen ein für lange Zeit gut gehütetes Geheimnis gelüftet. "Sweden.se" zwitscherte ein Foto, das die beliebten Fleischbällchen in Sauce angerichtet und mit Kartoffelpüree als Beilage zeigt. Dazu steht geschrieben: "Schwedische Fleischbällchen basieren auf einem Rezept, das König Charles XII von einem Besuch in der Türkei Anfang des 18. Jahrhunderts, mitgebracht hat. Bleiben wir bei den Fakten."

Damit hat wohl keiner gerechnet. Schon gar nicht, nachdem das schwedische Möbelhaus Ikea so oft und gerne mit der Spezialität geworben hat. Für viele Ikea-Besucher war der Verzehr von Köttbullar nach dem meist anstrengenden Shopping quasi die Kür nach der Pflicht.

Weshalb Schweden ausgerechnet jetzt damit herausplatzt, ist nicht klar. Schon klar ist allerdings, dass das Geständnis für Aufregung sorgt. So wurde der Tweet vom Samstag (28.4.) tausendfach kommentiert.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM