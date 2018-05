In Meghans Torte sind 500 Eier und 20 Kilo Butter

In wenigen Stunden ist es soweit: Meghan Markle wird ihrem Prinzen am 19. Mai 2018 zur Mittagszeit auf Schloss Windsor das Ja-Wort geben. Die Vorbereitungen dafür laufen seit Tagen auf Hochtouren - und auch die mehrstöckige Torte ist bereits in Arbeit.

Die Fotos und Videos, wie Bäckerin Claire Ptak loslegt stellte der Kensington Palace selbst auf Instagram und Twitter. Auch das komplette Rezept für die mit Blumen gekrönte "Naked"-Hochzeitstorte mit Zitronen- und Holunderblütengeschmack wurde verraten:

200 Amalfi-Zitronen

500 Bio-Eier von glücklichen Hühnern aus Suffolk

20kg Butter

20 kg Mehl

20 kg Zucker

10 Flaschen Holunderblütensirup aus Sandringham, der offiziellen Residenz der Queen

Wie sie ganz genau aussehen wird, behält die Bäckerin aber noch für sich. Ihr einziger Hinweis: "Es wird nicht traditionell."

Ptak, der die kleine angesagte Violet Bakery in Hackney im Osten von London gehört, arbeitet bereits seit fünf Tagen mit ihrem sechsköpfigen Team in den Küchen des Buckingham Palace an dem Kunstwerk.

