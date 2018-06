Traubisoda ist im Original-Geschmack zurück

Alle Fans und Liebhaber der österreichischen Kult-Limonade dürfen sich freuen: Traubisoda kehrt diesen Sommer im Original-Geschmack zurück in den Handel. Mit dem Relaunch schmeckt das „neue“ Traubisoda ganz wie früher – genauer gesagt wie das Traubisoda vor knapp 50 Jahren. Alles begann im Jahr 1930, als Lenz Moser die Idee zu dem kultigen Getränk hatte. Statt die gesamte Traubenernte zu Wein zu verarbeiten, stellte er aus einem Teil der Trauben eine erfrischende, alkoholfreie Alternative her. Dazu mischte er den Traubensaft mit spritzigem Soda – Traubisoda war geboren.

Umfrage Kennen Sie das Original-Traubisoda noch? Ja! Wunderbar, dass es zurück ist.

Ja, hat mir noch nie geschmeckt.

Kann mich nicht erinnern.

Nein!

Ja, aber keine Ahnung mehr.

„Als österreichisches Original verbindet Traubisoda Generationen. Sonnengereifte Weintrauben und Waldquelle Mineralwasser verleihen Traubisoda dabei den einzigartigen Geschmack.“, freut sich Waldquelle Geschäftsführerin Monika Fiala über den Relaunch. Seit 2004 gehört Traubisoda zum mittelburgenländischen Mineralwasserunternehmen Waldquelle.

Retro durch und durch

Allerdings kehrt Traubisoda 2018 mit "Traubisoda Klassik" und "Traubisoda Rot" nicht nur zum traubig-fruchtigen Geschmack der Limonade aus den 70ern zurück, sondern auch das

Etikettendesign ist „retro“ und die Schrift sowie das Logo an das Traubisoda-Design aus den 70er-Jahren angelehnt.

Im Handel erhältlich ist die neue alte Kult-Limonade aus Österreich ab Sommer 2018 in der Sorte Klassik in der 0,5 Liter PET Flasche und in Klassik und Rot in der 1,5 Liter PET Flasche.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at