Alles neu bei Vapiano

Die Triester Straße gilt historisch gesehen als die wichtigste Verbindung Wiens gen Süden - und genau dort, genauer gesagt direkt am Wienerberg, eröffnet Vapiano am 13. Juli 2018 seine neunte Niederlassung in Wien und damit die 13. in Österreich. Die Gäste erwartet dort auf knapp 1.400 Quadratmetern neben den gewohnten italienischen Köstlichkeiten auch eine Reihe an wegweisenden Neuerungen.

"Wir planen das Großprojekt am Wienerberg mittlerweile seit mehreren Jahren - umso mehr freuen wir uns, dass unser erster Standort im Süden Wiens bald feierlich eröffnet und für die eine oder andere Überraschung sorgen wird", verrät Geschäftsführer Philipp Zinggl.

Beachclub-Atmosphäre

Neue Maßstäbe setzt Vapiano in Wien Favoriten vor allem mit dem neuen Designkonzept, das vom italienischen Star-Architekten Matteo Thun entworfen wurde. Terrazzoplatten, Designerlampen und ein großer Marmortisch sollen zum Verweilen einladen. Eine über 200 Quadratmeter große Terrasse, die nicht nur mit Tischen, sondern auch Liegestühlen ausgestattet sein wird, soll italienischen Beachclub-Flair auf den Wienerberg bringen.

Außerdem soll eine neues Bezahlsystem alles erleichtern: "Nachdem nicht mit Chipkarte, sondern direkt am Counter bezahlt wird, ist getrenntes Anstellen am neuen Standort Geschichte", so Zinggl.

(Christine Scharfetter)