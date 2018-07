11 Fehlgeburten nach Viagra-Therapie

In den Niederlanden wurde an zehn Spitälern eine Versuchsreihe mit insgesamt 183 Frauen unternommen. Sie leiden an Plazenta-Unterfunktion und nahmen Viagra ein. Das Mittel, das Männern eigentlich gegen Erektionsstörungen verschrieben wird, hätte das Wachstum der Babys fördern sollen.

Doch der Versuch führte zu katastrophalen Resultaten. Die englische Tageszeitung "The Guardian" berichtet, dass mittlerweile elf Babys an dem Versuch verstorben sind. 17 Kinder kamen mit Lungenproblemen auf die Welt.

Kontrollgruppe nicht beeinträchtigt

Bei der Versuchsreihe bekamen etwa 90 Frauen das tatsächliche Medikament, 90 nahmen - ohne es zu wissen - nur ein Placebo ein. Bei der Placebo-Gruppe kamen lediglich drei Kinder mit Lungenproblemen auf die Welt, kein einziges starb. Damit liegt nahe, dass das Viagra an den Todesfällen schuld ist.

Frauen bangen noch

10 bis 15 Frauen, die an der Versuchsreihe teilnahmen, bangen derzeit noch um das Leben ihrer ungeborenen Kinder. Die Studie, an der seit 2015 insgesamt 350 Frauen teilnahmen, wurde nun mit sofortiger Wirkung gestoppt.

Den Teilnehmerinnen wurde zudem mitgeteilt, ob sie das wahre Medikament oder nur das Placebo eingenommen haben.

