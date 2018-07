Komisches Gefühl in Beinen 12. Juli 2018 11:43; Akt: 12.07.2018 12:11 Print

35-Jährige hat lebenden Bandwurm in Wirbelsäule

Weil sie seltsame Elektroschocks in ihren Beinen spürte, suchte eine 35-Jährige in Frankreich ein Spital auf. Der Grund: In ihrer Wirbelsäule lebt ein Bandwurm.