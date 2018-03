Hoch ansteckende Krankheit 14. März 2018 16:37; Akt: 14.03.2018 16:38 Print

8-jähriges Mädchen stirbt an Hirnhautentzündung

In Deutschland ist eine 8-Jährige an den Folgen einer bakteriellen Meningitis gestorben. Die Eltern ihrer Mitschüler sollen sich an einen Kinderarzt wenden.