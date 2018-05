Akkord-Schwitzen senkt Schlaganfallrisiko massiv

Für eine neue Studie zu den gesundheitlichen Vorteilen der Sauna hat die Medizinische Universität Innsbruck mit der Uni Ostfinnland zusammengearbeitet. Der wohl berümtesten Leidenschaft der Finnen, das Saunieren, bescheinigt die Studie nun neue unglaubliche gesundheitliche Vorteile.

1.600 Männer und Frauen zwischen 53 und 74 Jahren wurden untersucht und befragt. Was sie gemeinsam hatten: Sie besuchten alle regelmäßig die Sauna. Die Infos aus den Befragungen kombinierten die Wissenschaftler mit den Daten der finnischen "Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor"-Studie.

Risiko massiv gesenkt

Das Ergebnis: Egal ob Mann oder Frau, egal wie alt man ist, welchen Lebensstil man hat oder wie hoch der Body Mass Index ist: Mehrmals pro Woche Saunieren senkt das Schlaganfallrisiko.

Selbst bei einschlägigen Vorerkrankungen im kardiovaskulären Bereich hatte das häufige Schwitzen relevanten Einfluss auf das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden.

Finnische Variante

Die Befragten bevorzugten alle die finnische Sauna-Variante: 80-100 Grad Celsius, niedrige Luftfeuchtigkeit, häufige Aufgüsse. Je nachdem, wie oft sie saunierten, wurden sie in Gruppen eingeteilt.

Täglich schwitzen

Dabei kam heraus: Je öfter man in die Sauna geht, desto stärker sinkt das Schlaganfallrisiko. Wer zwei bis dreimal pro Woche in die Sauna geht, verringert sein Risiko um 14 Prozent gegenüber jemandem, der nur einmal pro Woche sauniert. Menschen, die vier bis sogar sieben Mal in die Sauna gehen, haben ein um 61 Prozent niedrigeres Risiko.

Sehr gesund

Saunieren ist sowieso sehr gesund, das weiß man schon aus vorherigen Studien. Es senkt das Risiko für Herzkreislauferkrankungen und Bluthochdruck, außerdem stimuliert es das Immunsystem und wirkt sich positiv auf das autonome Nervensystem aus. Sauna-Gänge reduzieren auch die Steifigkeit der Gefäße. All diese Faktoren könnten zur Verringerung des Schlaganfallrisikos beitragen.

Trotzdem warnen die Wissenschaftler: Wer eine kardiale Vorerkrankung hat, sollte sich mit seinem Arzt absprechen, ob und wie oft ein Sauna-Besuch zu empfehlen ist.

