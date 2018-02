Darum können Sie ohne Bedenken Ihre Popel essen

Kinder tun es, Erwachsene tun es und selbst Tiere tun es: "Nasenbohren und den Popel essen!" Doch ist das "Popel essen" für die Gesundheit eines Menschen nun schädlich oder nicht?

Umfrage Haben Sie schon einmal Popel gegessen? Natürlich, warum nicht!

Nein, das ist einfach eklig!

Gehört für mich bereits zur festen Mahlzeit...

Dazu möchte ich mich nicht äußern

Schon gut, schon gut... Es ist jetzt sicher nicht die appetitlichste Frage, die hier beantwortet wird. Dennoch haben sie sich schon viele Personen gestellt. Und zwar nicht nur die "Nasenbohrer" und die "Popel-Feinschmecker".

Bereits in jungen Tagen belehren Eltern ihre Kinder, dass nicht nur das Bohren in der Nase, sondern auch das Essen des gefundenen "Nasensekrets" ungesund ist.

Mit dieser "Weisheit" versuchen die Erziehungsberechtigten dann ihre Sprösslinge gezielt davon abzuhalten, dass sie dauernd mit ihrem Finger im "Zinken" bohren.

"Nase und Mund hängen ohnehin zusammen"

Doch wirklich stimmen tut diese Weltkenntnis der Eltern nicht! Denn das Popel essen ist gar nicht ungesund. Und zwar aus einem einfachen Grund, wie Allgemeinmedizinerin Sabine Gehrke-Beck von der Berliner Charité erklärt.

"Nase und Mund hängen ohnehin zusammen", so Gehrke-Beck gegenüber "news.de". Aus diesem Grund würde der Mensch ohnehin in gewisser Weise den ganzen Tag lang Popel essen. Oder zumindest das "Nasensekret".

Laut der Allgemeinmedizinerin würde ein Teil dieses Sekrets durch den Rachen un die Speiseröhre fließen und dann im Magen landen. Der Rest des Sekrets läuft dann entweder die Nase hinunter oder kommt verhärtet in Form eines "Popels" zum Vorschein.

Nicht mit schmutzigen Fingern popeln!

Dennoch gibt es an der Sache einen Hacken! Denn das Popel essen kann durchaus ungesund sein. Und zwar vor allem dann, wenn man sich mit schmutzigen Fingern der "Nasenreinigung" widmet.

Keime an den Fingern können durch das "Popel essen" in den Mund gelangen und so für den Menschen durchaus gefährlich werden.

Wer also weiterhin auf einen "köstlichen" Popel nicht verzichten möchte, sollte sich vorher unbedingt die Hände waschen. "Und bitte auch hinterher", empfiehlt Gehrke-Beck.

(wil)