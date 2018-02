Diese Haut überwacht Patienten

Forscher der Graduate School of Engineering der Universität Tokio und Dai Nippon Printing (DNP) haben jetzt das sogenannte "Skin Electronics"-System entwickelt und bereits vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein ultradünnes und elastisches Haut-Display, das wie ein Pflaster auf die Haut aufgeklebt wird. Von dort überträgt die Folie mittels atmungsaktiven Hautsensoren, die auf Gold-Nanomesh-Technologie basieren, und einem Modul für drahtlosen Datenübertragung, biometrische Daten, wie die Herzfrequenz, an einen Cloudspeicher oder an ein Smartphone.

Umfrage Was halten Sie von dem System? Toll, was für ein Fortschritt!

Weiß nicht.

Schrecklich, noch mehr Überwachung.

Die elektronische Folie überwacht medizinische Daten und ermöglicht die Kommunikation vom Krankenbett aus. (Bild: Takao Someya Research Group) Die elektronische Folie überwacht medizinische Daten und ermöglicht die Kommunikation vom Krankenbett aus. (Bild: Takao Someya Research Group)

Die "elektronische Haut" besteht aus einem Array von 16 mal 24 Mikro-LEDs und kann einfache, bewegte Grafiken darstellen. Es kann um bis zu 45 Prozent seiner ursprünglichen Länge gedehnt werden. Seine neuartigen Struktur soll die Belastungen minimieren, die sich aus der Dehnung an der Verbindungsstelle von harten Materialien wie den Mikro-LEDs und weichen Materialien wie der elastischen, gedruckten Verkabelung ergibt - eine der Hauptursachen für Schäden an früheren Modellen.

Der Nanomesh-Hautsensor kann eine Woche lang kontinuierlich auf der Haut getragen werden, ohne dass es zu Entzündungen kommt. Der Sensor wurde im Rahmen einer früheren Forschungsarbeit entwickelt und kann Temperatur, Druck und Myoelektrizität (die elektrischen Eigenschaften des Muskels) messen, sowie ein Elektrokardiogramm aufnehmen.

Überwachte Gesundheit

"In der heutigen alternden Gesellschaft werden benutzerfreundliche, tragbare Sensoren zur Überwachung der Vitalfunktionen von Patienten benötigt, um die Belastung der Patienten und der pflegenden Angehörigen zu reduzieren", sagt Takao Someya, Professor an der Graduate School of Engineering der Universität Tokio und Leiter des Forschungsprojekts. "Unser System könnte als eine der lang ersehnten Lösungen dienen, um diesen Bedarf zu decken, was letztendlich dazu führen wird, die Lebensqualität für viele Menschen zu verbessern."

Tatsächlich können auch Ärzte via Foliendisplay mit den Patienten kommunizieren und diese daran erinnern, ihre Medikamente einzunehmen. Das langfristige Ziel ist es, mit einer kontinuierlichen, nicht-invasiven Gesundheitsüberwachung und Selbstversorgung zu Hause dazu beizutragen, die Gesundheitssysteme in einer immer weiter alternden Gesellschaft zu entlasten. DNP will das Haut-Display namens "Skin Electronics" innerhalb der nächsten drei Jahre auf den Markt bringen.

(kiky)