E-Zigaretten verursachen Potenzprobleme

Immer mehr Raucher greifen inzwischen zur E-Zigaretten, in dem Glauben, dass diese nicht so schädlich sind, wie normale Zigaretten. Doch immer mehr Studien zeigen, dass dies ein großer Irrglaube ist. So auch eine Forschungsreihe von schwedischen Wissenschaftlern.

Die Forscher des "Danderyd University Hospital" konnten sogar mehrere negative Auswirkungen feststellen. Demnach sollen die sogenannten Liquids, die bei der E-Zigaretten verdampft werden, sollen die Gefahr für Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhen. Zudem steige bei Männern das Risiko für Potenzstörungen.

Was genau daran schuld ist und wie diese verheerende Nebenwirkung festgestellt wurde, erfahren Sie im Video.

