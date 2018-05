Ein Lebensmittel sorgt für 500.000 Tote pro Jahr

Margarine enthält Transfette, und die sollen laut WHO sogar für 500.000 Tote jährlich verantwortlich sein. Transfette, oder wie sie richtig heißen, Transfettsäuren sind ein typisches Nebenprodukt der (teilweisen) Fetthärtung. Sie sind hauptsächlich in Margarine, Backfetten und mit diesen Fetten hergestellten Produkten, wie Kartoffelchips, Blätterteig, Keksen und Fertigmenüs enthalten.

Mittlerweile gilt als bewiesen, dass Transfettsäuren das Risiko für eine koronare Herzerkrankung (KHK) und einen plötzlichen Herztod erhöhen. Es gibt auch starke Hinweise auf einen Zusammenhang mit anderen Erkrankungen, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

So erkennen Sie die Produkte

Wenn Sie ein Produkt sehen, in dessen Inhaltsstoffen "pflanzliches Fett teilweise gehärtet" aufgelistet ist, sind darin Transfette enthalten. Allerdings gibt es seit dem Jahr 2009 eine Transfett-Verordnung in Österreich, die das Inverkehrbringen von Produkten mit gesundheitsgefährdenden Mengen an Transfettsäuren verbietet.

Das bedeutet, dass in allen Fetten, Ölen und daraus hergestellten Lebensmitteln nicht mehr als zwei Prozent künstliche Transfettsäuren im Fettanteil enthalten sein dürfen. Offen bleibt, ob die von der WHO genannten 500.000 Toten von solchen oder verbotenen Lebensmitteln ausgehen. Gewarnt wird allerdings ganz konkret vor Margarine.

