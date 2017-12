Pickel wird zu riesigem Tumor – Lebensgefahr

Ärzte in den USA wollen einen 4,5 Kilogramm schweren Tumor aus dem Gesicht eines kubanischen Teenagers entfernen. Dafür ist der 14-jährige Emanuel Zayas vor kurzem mit seinen Eltern nach Miami geflogen, wie der "Miami Herald" berichtete. Ein Team von Chirurgen unter Führung des Leiters der Oral- und Gesichtschirurgie der University of Miami, Robert Marx, will die Operation am 12. Januar in einem Kinderkrankenhaus in Miami vornehmen.

Emanuel Zayas was 11 when he found what he thought was a zit on his face. Later IDd as a #tumor, it has grown to be a 10 lb. ossifying #fibroma in a matter of just three years.



TODAY: @UMiamiHealth doctors discuss lifesaving surgery in early 2018. pic.twitter.com/RlVejbLRgV — Holtz Children's (@HoltzChildren) 22. Dezember 2017

Marx zufolge wurde der Bursch mit einer seltenen Erkrankung geboren, die sich polyostotische fibröse Dysplasie nennt. Diese Krankheit sorgt dafür, dass Emanuels Körper narbenartiges Gewebe statt Knochen entwickelt. Dadurch kommt es häufig zu Brüchen und Fehlbildungen an Armen, Beinen und am Schädel.

"If nothing is done, the 10 lb #tumor can fracture Emanuel's neck or suffocate him based on the mere size of it." pic.twitter.com/wfoVGAtodo — Holtz Children's (@HoltzChildren) 22. Dezember 2017

Emanuels Vater Noel Zayas sagte, der Tumor sei einst ein Pickel gewesen, der sich zu Beginn der Pubertät seines Sohnes gebildet habe. Im Laufe mehrerer Monate sei er auf die heutige Größee angewachsen. Der Tumor ist gutartig, droht aber, das Genick des Jugendlichen zu brechen und ihn zu ersticken.

(20 Minuten)