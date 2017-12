Ex-Raucher sollten viele Tomaten essen

Wer raucht, setzt seiner Lunge ordentlich zu: Die im Qualm enthaltenen Substanzen stören die Prozesse im Atemwegsystem und schädigen die Strukturen (siehe Box) nachhaltig: Bei Menschen, die ihr Laster aufgeben, dauert es eine Weile, bis sich das Atmungsorgan wieder erholt hat.

Folgenreiche Sucht



Durch die ständige Inhalation von Schadstoffen – in einer Zigarette stecken zwischen 5.000 und 8.000 chemische Verbindungen – wird unter anderem mehr Bronchialschleim produziert, gleichzeitig aber auch der Selbstreinigungsmechanismus der Lunge stark beeinträchtigt. So werden beispielsweise die Flimmerhärchen in der Bronchialschleimhaut zerstört. Dadurch verlieren sie ihre Fähigkeit, die aufgenommenen Schadstoffe abzutransportieren. Das führt zu einem Schleimstau in der Lunge und es kommt zum typischen Raucherhusten.



Weitere Nebenwirkung des Rauchens: So werden auch die Lungenbläschen zerstört und das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen.