Mit diesen Experten-Tipps sind Sie vor Zecken sicher

Trotz aller Unterschiede haben Menschen und Zecken etwas gemeinsam: Sie lieben den Sommer. Wie wir tummeln sich auch die winzigen Blutsauger derzeit in Wäldern und auf Wiesen. Und sie stechen so oft zu wie noch nie.

Dennoch muss niemand Angst haben, erklärt der Schweizer Zeckenforscher an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), Werner Tischhauser. Schließlich könne man sich ganz einfach vor den winzigen Angreifern schützen. Wie man dabei am besten vorgeht, erklärt Tischhauser im Video unten – und auch, was man auf keinen Fall machen sollte.

Vorsorge ist besser als Nachsorge: Was das punkto Zeckenschutz heißt, erklärtZeckenforscher Tischhauser im Video: (Quelle: Fee Riebeling, mit Material von Keystone)

