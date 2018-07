FB-Post zeigt, wie sich Depressionen anfühlen

Am 1. Juli verfasst die Amerikanerin Brittany E. einen Facebook-Post. Sie lädt ein Foto von einem Geschirrberg in ihrer Küche hoch – dazu schreibt sie einen langen Text.

"So sehen Depressionen aus", schreibt Brittany. "Ich meine nicht das saubere Geschirr. Ich will mit dem Foto sagen, dass ich es zwei Wochen lang nicht geschafft habe, Geschirrzuspülen – deshalb dieser riesen Berg. Noch vor drei Tagen saß ich auf dem Küchenboden und habe weinend das dreckige Geschirr angestarrt. Ich wusste, es muss erledigt werden. Ich wollte es unbedingt. Aber meine Depression hat mich nicht gelassen. Sie hat mich komplett vereinnahmt, wie ein riesiges, schwarzes Loch."

Laut WHO sind weltweit über 300 Millionen Menschen von Depressionen betroffen. Und trotzdem halten sich Unwahrheiten über die Krankheit hartnäckig – allen voran, dass Betroffene einfach die ganze Zeit traurig seien. In ihrem Text beschreibt Brittany, wie für depressive Menschen der stinknormale Alltag plötzlich zum Albtraum wird. Die Kids für die Schule zurecht machen, Duschen, ja nur Zähneputzen – manchmal seien sogar die kleinsten Aufgaben nicht zu schaffen. Und dann starte ein Teufelskreis: "Jeden Tag hab ich mich wie eine Versagerin gefühlt. Komplett wertlos, wie ein Stück Sch***."

Über 200.000 Mal geteilt

Brittanys Post wurde mittlerweile über 200.000 Mal geteilt und über 800 Mal kommentiert. "Das ist eine der allerbesten Beschreibungen, die ich je über Depressionen gelesen habe", schreibt eine Userin. Ein anderer User schreibt: "Mich trifft der Post mitten ins Herz, weil ich mich so sehr wiedererkenne. So viele Menschen haben keine Ahnung, was wir durchmachen. Und trotzdem erlauben sie sich ein Urteil."

(red)