Frauen wollen einen Bauchnabel wie Emily

Umbilicoplastik: So heißt der kosmetische Eingriff, der Frauen den Traum-Bauchnabel ermöglicht. Was in etwa so schräg klingt wie eine Hodenstraffung oder eine Grübchen-OP, entwickelt sich in Großbritannien und den USA anscheinend zu einem Trend.

US-Schönheitschirurg Matthew Schulman erwähnt gegenüber der "Daily Mail", dass sich die Anzahl der Bauchnabel-OPs in seiner Praxis in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt habe. Auch "Real Self", eine Review-Plattform für kosmetische Eingriffe, stellte fest, dass die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr in den USA um 12 Prozent und in Großbritannien gar um 21 Prozent gestiegen ist.

Instagram ist schuld

Was wir uns jetzt fragen: Wieso in aller Welt legt man sich wegen solch eines unscheinbaren Körperteils unters Messer? Laut Schulman fördern Social Media wie Instagram das Körperbewusstsein der Leute. Und mittlerweile wissen die auch: An einem Körper kann man so ziemlich alles zurecht schnippeln. Unter den Patientinnen sind beispielsweise Frauen, die ihren Post-Schwangerschafts-Nabel hassen, oder aus ihrem Outie (ein nach außen gewölbter Nabel) einen Innie (ein nach innen gestülpter Nabel) machen wollen.

Die richtige Nabel-Form soll zudem dem gesamten Bauch schmeicheln: Ist er vertikal ausgerichtet und oval, kann dies den Oberkörper länger und die Bauchmuskeln schlanker wirken lassen. Ultimatives Nabel-Vorbild ist Model Emily Ratajkowski. Sie ist laut Beauty-Docs die beliebteste Wunschvorlage der Patientinnen.