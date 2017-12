Fürstlich schlemmen ohne Nebenwirkungen

Eigentlich gibt es zu den Festtagen wenig Schlechtes zu sagen. Die Familie kommt (hoffentlich) in Frieden zusammen, man hat genug Zeit für sich, zwischen Ihnen und der Partnerin knistert es unter dem Tannenbaum. (Kleine Anmerkung am Rande: Sollte bei Ihnen der Christbaum knistern, rufen Sie die Feuerwehr.)

Was aber vielen zu dieser Zeit schwer auf dem Magen liegt, sind die Apéros, die fettigen Häppchen an Firmenfesten und Grosis ach so feine Guetsli. Ein voller, brennender Magen verdirbt die Laune und trübt die Stimmung. Also gilt es, frühzeitig vorzusorgen, damit es gar nicht so weit kommt.

In der Bildstrecke finden Sie praktische Tipps, damit Sie harmonisch und schmerzfrei durch die Festtage ins neue Jahr rutschen.

(Red)