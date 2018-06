Dieser Sommerhit soll bei Herzmassagen helfen

Lieber nichts machen als etwas falsch machen: Dieser fatale Gedanke möglicher Ersthelfer kostet immer wieder Menschen das Leben. Hilfe bei der lebensrettenden Herzmassage bietet ein einfacher Trick: im Kopf still ein Lied mitsingen. Mediziner empfehlen den Sommerhit "La Macarena" aus dem Jahr 1993.

In Österreich ist jeder volljährige Staatsbürger zur Leistung von Erster Hilfe verpflichtet. Allerdings wagen nur etwa 15 Prozent den Versuch einer Reanimation. Kleiner Vergleich: In Ländern, in denen Erste Hilfe bereits in der Schule unterrichtet wird, sind es rund 60 Prozent.



Hier aufzuholen ist eines der Anliegen des "Europäischen Tages der Wiederbelebung". Informationen über Aktionen und Kurse finden Sie hier: www.drueckmich.at

Für das richtige Tempo bei einer Wiederbelebung könne es helfen, den Song im Kopf zu haben, berichteten Mediziner der Universität Barcelona auf dem Euroanaesthesia-Kongress in Kopenhagen.

Die Qualität der Herzdruckmassage verbessert sich dadurch den vorläufigen Studienergebnisse zufolge. Noch hilfreicher sei es, auf eine Smartphone-App als Taktgeber zurückzugreifen.

Jeder soll seinem Musikgeschmack folgen

Eine kräftige, durchgängige Herzdruckmassage bringt das stillstehende Herz zwar nicht wieder zum Schlagen, hält aber einen Minimalkreislauf aufrecht – und das am besten, wenn das Herz mindestens 100 Mal pro Minute komprimiert wird.

Das Ergebnis der spanischen Mediziner ist nicht die erste Empfehlung für einen Chart-Hit als inneres Metronom für die Herzmassage: In den USA wurde lange der Song "Staying Alive" von den Bee Gees (siehe unten) als Taktgeber empfohlen.

Welchen Song man nutze, sei egal, erklärt Ralf Sick von der deutschen Johanniter-Unfall-Hilfe: "Da kann jeder seinem eigenen Musikgeschmack folgen. Hauptsache, das Stück hat einen Rhythmus zwischen 100 und 120 Schlägen pro Minute."

(20 Minuten)