Warum uns die Hitze aggressiv macht

Am Freitag hatte ein aggressiver Dealer im Zuge einer Suchtmittelkontroller bei der U6 Station Dresdner Straße einen Polizisten blutig geschlagen. Am Abend kam es in Simmering zu einem Großeinsatz, nachdem mehrere Personen von einem Mann im Stiegenhaus attackiert wurden.

Deeskalationstrainer Erich Roth klärt auf: Warum macht uns Hitze aggressiv?

Verantwortlich ist unser limbisches System, welches auf Stress aller Art reagiert. Das kann eine lange Wartezeit, eine belastende Situation oder auch einfach die Hitze sein. Unser Hirn registriert Gefahr, und reagiert mit einer von drei Strategien: Flüchten, Kämpfen oder Erstarren. Die Aggression ist eine Verteidigungs-Reaktion unseres gestressten Körpers.



Was soll ich tun, wenn ich merke, dass ich Aggressionen entwickle?

Der Klassiker ist hier: Sich auf beide Füße stellen und einmal tief ein- und ausatmen. Das funktioniert, weil dann der rationale Teil unseres Verstands einschaltet, das Großhirn. Es kann uns dann von diesen Instinkt-Reaktionen abhalten.



Und was mache ich, wenn andere aggressiv sind und mich sogar bedrohen?

Das ist komplizierter, hier habe ich auch kein Patentrezept. Als Faustregel gilt, die Person nicht weiter zu provozieren, sondern auf die Aggressivität einzugehen. Man kann zum Beispiel sagen: "Oh, warum bist du denn so wütend?" oder direkt auf das heiße Wetter anspielen: "Hey, die Hitze macht uns schon zu schaffen, oder?"

Auch in Villach gab es am Wochenende einen Vorfall. Etwa 15 Personen gingen vor dem Hauptbahnhof aufeinander los, prügelten mit Flaschen und Stöcken aufeinander ein.

Verantwortlich für die Häufung von Straftaten könnte das heiße Wetter sein: Forscher weisen immer wieder einen Zusammenhang zwischen erhöhter Aggressivität und hohen Temperaturen nach. Das Ganze ist in der Wissenschaft als "long hot summer effect", also als "langer, heißer Sommer-Effekt" bekannt – benannt nach dem Sommer 1967, als in den USA in mehreren Städten Rassenunruhen ausbrachen.

Footballspieler foulen bei Hitze häufiger

Psychologe Craig A. Anderson und seine verschiedenen Forschungspartner konnten in zahlreichen Studien nachweisen, dass wir bei Hitze aggressiver sind. Laut den Forschern werden im Sommer mehr Gewalt- und Sexualverbrechen begangen und es gibt mehr gewaltsame Aufstände, je heißer das Wetter ist. Zudem reagierten Probanden in Experimenten bei höherer Temperatur aggressiver. Ein Forscherteam der Universität Michigan zeigte auf, dass auch die Baseballspieler ein aggressiveres Verhalten zeigen. Forscher der Texas Tech University fanden heraus, dass Footballspieler bei Hitze mehr Fouls begehen.

Und auch wer von anderen negativ bewertet wird, schlägt bei Hitze heftiger zurück: In einem Experiment der US-Forscher Paul A. Bell und Robert A. Baron verteilten die Teilnehmer bei hohen Temperaturen längere Elektroschocks an Personen, die sie vorher kritisiert hatten – bis zu einer Temperatur von 30 Grad. Bei 33 Grad sind die Kritisierten hingegen schon gutmütiger. Erhielten die Teilnehmer ein positives Feedback, schockierten sie das Gegenüber weniger lang. Auch hier nahm die Dauer aber mit der Temperatur zu.

Auch Polizisten reagieren laut einer Studie holländischer Forscher bei Hitze gereizter. So zückten die Beamten in einer Simulation bei 21 Grad zu 60 Prozent die Waffe, bei 27 Grad wurde die Waffe zu 85 Prozent gezückt. Die Polizisten schätzten zudem die gleiche Situation bei Hitze als kritischer ein als bei lautigten Temperaturen.

"Die Hitze macht auch Polizisten zu schaffen"

"Im Sommer findet das Leben eher draußen statt, da kann es gut sein, dass es zu mehr Konflikten und Aggression kommt", sagt Johanna Bundi Ryser, Präsidentin des Verbandes Schweizerischer Polizei-Beamter. Zwar habe man dazu keine Untersuchungen gemacht, aber eine Tendenz sei durchaus denkbar. "Es gibt mehr Anlässe und Feiern im öffentlichen Raum, wo Alkohol konsumiert wird, entsprechend sind die Leute eher enthemmt und gewaltbereit."

