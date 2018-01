Jetzt fliegen schon die ersten Pollen

Was Romantiker freuen mag, dürfte für manchen Allergiker schlechte Nachrichten bedeuten: Die Hasel ist dieses Jahr besonders frühreif. Erste Blütenkätzchen wurden im Aargau und im Genferseegebiet beobachtet. Dass die Pflanze sich so schnell entwickelt, liegt an den milden Temperaturen seit Jahresbeginn, wie Meteo Schweiz in einem Blogbeitrag schreibt.

Die meisten Messstationen von Meteo Schweiz haben laut dem Beitrag eine schwache Haselpollenbelastung nachgewiesen. Voraussetzung für den frühen Blühbeginn ist ein warmer Dezember. Im Januar blühende Hasel-Sträucher wurden auch schon in den letzten Jahren beobachtet. "Ein Blühbeginn Anfang Jahr gilt jedoch weiterhin als sehr früh", schreibt Biometeorologin Regula Gehrig. Letztes Jahr etwa gab es im Januar noch gar keine Haselpollen.

Die Pollenkonzentration ist in Basel innerhalb weniger Tage gestiegen. Grafik: Allergiezentrum Schweiz.

Auch die Erle spürt den Frühling: Die japanisch-kaukasisch-stämmige Purpur-Erle blüht etwa in Buchs SG. Anders die einheimischen Erlenarten, die laut Gehrig noch nicht blühen.

