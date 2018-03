Doch kein Bierbauch – Ärzte entfernen Riesen-Tumor

Der immer dicker aufgedunsenere Bauch sein einfach eine Alterserscheinung, hatten die Ärzte Kevin Daly (63) aus Hoboken fortwährend beschwichtigt– bis einer der Mediziner genauer hinsah und einen riesigen Tumor entdeckte. Das berichtet unter anderem "Men's Health" am Donnerstag.

Zwei Jahre lang hatte der 63-jährige Makler alles probiert um abzunehmen. Und obwohl die Zahlen auf der Waage kontinuierlich am Schrumpfen waren, wurde sein Bauch immer dicker – altersbedingte Stammfettsucht, der umgangssprachliche Bierbauch, erklärten die Ärzte. Dalys Beschwerden waren für sie damit abgehakt.

Doch der Immobilienhändler ließ nicht locker, bis schließlich Ende Dezember 2017 eine Computertomographie durchgeführt wurde. Auf dem Scan war plötzlich ein riesiger Fremdkörper zu sehen. Die Schockdiagnose: Liposarkom – ein seltener bösartiger Tumor des Weichteilgewebes der noch dazu jahrelang Zeit hatte sich auszubreiten.

Video: Auch "Daily News" berichtete über den spektakulären Fall.



Innerhalb weniger Tage fand sich Kevin Daly auf dem Operationstisch von Julio Teixeria im Lenox Hill Hospital in Manhattan wieder. "Ich habe schon große Tumore entfernt", so der Chirurg gegenüber "Men's Health", "aber das war der größte, den ich in 30 Jahren in diesem Beruf je gesehen habe."

"Gesünder, kräftiger und glücklicher als je zuvor"

Das Geschwür hatte schon einen Harnleiter und eine Niere komplett umwuchert. "Die Größe und das Gewicht von diesem Ding... es war sehr schwer das Ganze zu verdauen." Die beiden umschlossenen Organe mussten zusammen mit dem Tumor entfernt werden, doch sonst verlief die Operation ohne weitere Komplikationen.

"Ich fühle mich gesünder, kräftiger und glücklicher als je zuvor" schwärmt Kevin Daly. Zusammen mit einem Physiotherapeuten arbeitet er an seiner Genesung. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 63 Jahren noch eine Chance hätte mich wieder so gut zu fühlen." Er hofft, dass eine Erfahrungen nun anderen Menschen in ähnlichen Lebenslagen helfen werden. "Man muss für sich selbst einstehen und seinen eigenen Körper genau kennen und beobachten."

Auch Doktor Teixeria rät, immer eine zweite Meinung einzuholen und auf auf jeden Fall einen Scan anfertigen zu lassen: "Wenn dir deine Instinkte etwas zu sagen, dann bestehe darauf, denn sie haben meistens recht."

