Wegen Husten zum Arzt – Riesentumor entfernt

Begonnen hat alles mit einem ganz normalen Husten, der um die Weihnachtszeit aufgetreten war. "Und weil ich ihn zu Ostern immer noch gehabt hab', bin ich zum Arzt gegangen", beschreibt Siegmund F. den Beginn seines spektakulären Leidenswegs zwei Wochen nachdem ihm ein elf Kilo schwerer Tumor aus dem Bauchraum entfernt worden war.

Umfrage Lassen Sie sich regelmäßig untersuchen? Ja, das ist auch wichtig!

Nein, nur wenn ich Beschwerden habe

Dazu möchte ich mich nicht äußern

Von seinem Hausarzt sei er zu einem Internisten und von diesem dann ins LKH Leoben geschickt worden. "Dort haben’s dann den Tumor entdeckt. Bei so einer Diagnose schaust echt einmal ...", fährt der Obersteirer fort und schüttelt heute noch den Kopf, wenn er an die damalige Hiobsbotschaft denkt.

Eine Chemotherapie verlief ohne Wirkung. Der Tumor war bereits viel zu groß und hatte mehrere Organe irreparabel beschädigt. Der einzige Ausweg: Die operative Entfernung des gesamten Krebsgeschwürs. Der komplexe und riskante Eingriff wurde schließlich von Chirurgen am LKH Graz durchgeführt. In einer vierstündigen Operation wurde der Tumor am 26. Juni entfernt.

Mehrere Organe zerstört

"Liposarkome sind extrem selten, wir haben etwa einen Fall pro Jahr, sie sind allerdings sehr aggressiv und infiltrieren die Organe", erklärt der behandelnde Mediziner, Peter Kornprat, in einer Pressemitteilung des Klinikums: "Daher mussten wir vieles mitentfernen: Gallenblase, Niere, Nebenniere und die untere Hohlvene wurden ganz herausgenommen, auch Teile der Leber haben wir herausgeschnitten", erklärt er. Direkt im Anschluss an den Eingriff sei der Bereich noch im Operationssaal bestrahlt worden.

Nach Angaben der Ärzte ist Siegmund F. heute tumorfrei. Auch Husten habe er keinen mehr. Dieser sei, "einfach deshalb entstanden, weil die anderen Organe dem Tumor Platz machen mussten".

Aber wie kam es, dass dem Patienten die Gewichtszunahme nicht bemerkt hatte – immerhin hatte der Tumor elf Kilogramm gewogen? "Naja, wissen’s eh, im Winter legt man immer a bisserl zu. Und einen kleinen Bauch hab ich immer gehabt. Da ist mir das nicht so aufgefallen", erklärt der Obersteirer immer noch erstaunt, dass er einen derart großen Tumor in sich getragen hat.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)