Mann dachte, er habe eine Blase - nun ist der Fuß ab

Raul Reyes (26) aus Houston in Texas dachte erst, er hätte sich bei Arbeiten eine Blase am Fuß zugezogen. Als diese allerdings immer schlimmer schmerzte, suchte der junge Kindergärtner einen Arzt auf. Dieser diagnostizierte schließlich eine Infektion durch fleischfressende Bakterien.

Umfrage Machen Ihnen fleischfressende Bakterien Angst? Ja, total.

Nur, wenn ich in betroffenen Gegenden unterwegs bin.

Nein, ich habe eine gute Gesundheit.

Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht.

Reyes wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Mediziner hatten keine andere Wahl, als dem 26-Jährigen den rechten Fuß abzunehmen. "Die Blase bedeckte seinen ganzen Fuß. Um sein Leben zu retten, musste der Fuß amputiert werden", erzählt seine Frau Joseline dem "Houston Chronicle".

Den Fuß verloren zu haben, ist fürchterlich für den Texaner, es hätte aber schlimmer enden können. Die Ärzte glauben, dass sich Reyes die Infektion durch eine offene Wunde von einem eingewachsenen Zehennagel zugezogen hat. Wo ihn das Bakterium ursprünglich erwischt hat, können sich die Mediziner allerdings nicht erklären. Generell sind die Bakterien häufig in warmen Salzgewässern, oder auch in Lebensmitteln wie rohen Austern, Schalentieren und Meeresfrüchten zu finden.

Gegenüber "Fox 19" sagt Joseline, dass sie keine Ahnung hat, wie sich ihr Mann infiziert hat. Das Paar sei im letzten Jahr kein einziges Mal am Meer gewesen. Die beiden seien nun aber dennoch positiv gestimmt. "Er freut sich schon darauf, endlich die Therapie mit der Prothese beginnen zu können", so die Lebensgefährtin, die ein Spendenkonto auf GoFundMe eingerichtet hat, um Geld für die Prothese zu sammeln, da Raul keine Versicherung hat. In nur acht Tagen wurde das Ziel von 11.000 Dollar erreicht.

Eine Infektion durch fleischfressende Bakterien ist äußerst selten. Laut einer Studie von HealthLink BC endet allerdings jeder vierter Fall tödlich.

Lesen Sie hier: Fleischfressende Bakterien: 55-Jährige isst Austern, stirbt >>>

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)