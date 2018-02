Fettaktivistin kämpft gegen Diäten

Nicola Hinz ist sicher: Wenn sie nicht so viele Diäten gemacht hätte, wäre sie nicht so dick. Inzwischen ist sie zufrieden mit ihrem Körper. Als Fettaktivistin will sie auch andere davon überzeugen, dass der Diät-Wahnsinn nicht sein muss.

Umdenken

Die 46-Jährige wiegt jetzt 110 Kilo und fühlt sich wohn in ihrer Haut – setzt sich auf Aktbildern und mit Kunst in Szene. Früher schrieb sie Diätkolumnen, doch dann fiel ihr ein Kinderfoto in die Hände. Damals sei sie als zu dick bezeichnet worden, obwohl sie ein ganz normales Kind gewesen sei – es kam zum Umdenken.

Mit dem Wandel der Einstellung klappte es auch in der Liebe. Hinz suchte gezielt nach Männern, die kurvige Frauen vorziehen. Ihre Botschaft: Es klappt auch ohne Diätwahn.

