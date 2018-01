Norwegen führt neues Haltbarkeitsdatum ein

Jährlich landen tonnenweise – eigentlich noch genießbare – Lebensmittel im Müll. Nach Ablauf des Mindeshaltbarkeitsdatum werden sie einfach weggeworfen, ohne überhaupt zu prüfen, ob die Produkte noch in Ordnung wären.

Um den Konsumenten diese unnötige Verschwendung bewusst zu machen, führen einige norwegische Unternehmen neue Haltbarkeitsdaten für ihre Produkte ein. Auf das herkömmliche "Mindestens haltbar bis" soll der Zusatz "aber nicht schlecht nach" folgen. Ab der kommenden Woche ist dieser Hinweis auf vielen norwegischen Milchpackungen zu lesen.

Künftig sollen auch Sahne, Joghurt und Saft mit den neuen Haltbarkeitsdaten versehen werden.

Auch in Österreich wird immer wieder über das Verfallsdatum diskutiert. Aktuell sorgt ein Fall in Wien für Gesprächsstoff. Ein Supermarkt entsorgte kübelweise Süßigkeiten (v.a. Schokonikoläuse und Krampusse), weil sie nicht mehr zur Saison passten. Die Lebensmittel wären allerdings noch vollkommen in Ordnung gewesen. Kein Einzelfall, wie ein Filialleiter gegenüber "Heute" erzählt.

Debatte um Wegwerfen von Lebensmitteln

