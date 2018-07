"Oreo" hat sich eigenen Penis entfernen lassen

Bereits 90 Prozent seines Körpers sind tätowiert. Noch hat Adam Curlykale aber nicht genug, wenn es um Körpermodifikation geht.

Umfrage Fühlen Sie sich in Ihrem Körper wohl? Nein. Ich finde mich zu dick/groß/klein/behaart/unbehaart

Meistens nicht.

Ja sehr.

Meistens schon.

Darüber mache ich mir keine Gedanken!

Früher nicht, heute schon.

Damit seine Tattoos besser zur Geltung kommen, hat sich der 32-jährige Pole, der sich in Anlehnung an die beliebten Doppelkekse selbst als "Oreo" bezeichnet, seinen Penis, seine Hoden und seine Brustwarzen entfernen lassen.

Nach seiner Operation in einem Krankenhaus im mexikanischen Guadalajara postete Curlykale ein Foto von sich und seiner Freundin auf Instagram.

"Ich hatte gerade eine Nullifikations-OP. Es hat stark geblutet, aber glücklicherweise brauchte ich keine Bluttransfusion. Veronica ist bei mir und pflegt mich. Wir ziehen das gemeinsam durch. #transsexuell #nullo", schreibt Curlykale dazu. Damit meint Curlykale sein Geschlecht. Nullo steht für Geschlechtslosigkeit.

Ein Beitrag geteilt von Adam (Oreo) Curlykale (@adam.curlykale) am Jul 15, 2018 um 10:21 PDT

Während manche User auf Instagram Curlykales Körpermodifikation feiern, gibt es auch kritische Stimmen. "Was sollte daran inspirierend sein?", fragt sich eine Userin. Ein anderer meint: "Zum Glück kann er sich jetzt nicht mehr fortpflanzen."

Curlykales Obsession mit Tattoos begann nach seiner Krebserkrankung. In der polnischen TV-Show "Das zweite Gesicht" erzählte er, dass er mit den Tattoos angefangen habe, um die Narben seiner Krankheit zu überdecken. Seither kann er nicht mehr damit aufhören: "Ich entwerfe meine Tattoos, weil es mein Körper ist. Ich habe eine bestimmte Vision von mir und ich setze diese Schritt für Schritt um. Das Leben ist so kurz, dass ich aufgehört habe, mich zu fragen, was morgen passieren wird. Ich lebe im Hier und Jetzt."

Und so sah Curlykale aus, bevor er anfing, sich zu tätowieren:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(fur/20 Minuten)