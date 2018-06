Parasiten-Alarm in vielen Badeseen

Statt Badespaß gibt es beim Baden derzeit an deutschen Seen einen juckenden Ausschlag. Das geht nun so weit, dass Behörden sogar vor Parasiten warnen müssen.

Konkret geht es um sogenannte Zerkarien, Larven von kleinen Saugwürmern. Als Parasiten befallen sie normalerweise Wasservögel, Pflanzen oder Schnecken. Es kann aber durchaus auch vorkommen, dass sich die Zerkarien durch die Haut von Menschen bohren.

Juckreiz und Hautausschlag

Anders als bei Wasservögeln sterben die Zerkarien beim Menschen in der Unterhaut aber immerhin ab und können zum Glück nicht vollständig in den Körper eindringen. Dennoch verursachen die Parasiten einen juckenden Ausschlag mit roten Bläschen - eine sogenannter Zerkarien- oder Badedermatitis. Im Normalfall klingt der Hautausschlag nach 10 bis 18 Tagen wieder ab.

Aufgrund eines allergischen Schocks kann es im schlimmsten Fall sogar zu Symptomen wie Fieber, Schwindel und Übelkeit kommen. Bei einer besonders schwere Form der Badedermatitis, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Naturnahe Badeseen sind betroffen

Betroffen ist aktuell unter anderem der Stadtparksee in Hamburg. Da der Badesee nicht sehr tief ist und sich bei heißem Wetter schnell erwärmen kann, ist dieser Hamburger See für die Ausbreitung von Zerkarien besonders gefährdet.

Auch anderen Seen könnte der Parasiten-Befall drohen. Grundsätzlich muss ab Wassertemperaturen über 20 Grad in allen naturnahen Gewässern mit Zerkarien gerechnet werden.

So können Sie sich schützen

- Zerkarien sind vor allem im Flachwasser zu finden. Wer etwas weiter hinausschwimmt, ist im tieferen Gewässer sicher.

- Nach dem Bad ist es wichtig, sich gut abzutrocknen, durch das Frottieren der Haut werden Larven, die noch nicht ganz eingedrungen sind, entfernt.

- Nasse Badekleidung sollte sofort gewechselt werden.

- Einen gewissen Schutz soll auch das Einreiben der Haut mit wasserfesten Sonnencremes bieten.

- Zur Vorbeugung ist es auch ratsam, an Badeplätzen keine Enten zu füttern, um die Tiere nicht an diese Orte zu gewöhnen.

(Red)