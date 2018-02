Räucherstäbchen schädlicher als Tabakrauch

Das Räucherstäbchen in der Wohnung ist ungesünder als viele denken. Denn der Qualm schadet dem Körper. Und das sogar mehr, als der Rauch einer Zigarette, den wir passiv einatmen. Dies fanden Forscher der South China University of Technology in einer Studie heraus.

Reiner Hartenstein vom Berufsverband der deutschen Internisten erklärte gegenüber Focus Online: "Die Studie bestätigt den Verdacht, dass Räuchermittel, die häufig aus Fernost stammen, eine krebserregende Wirkung haben."

Ähnlich wie beim Passivrauchen würde offenbar schon das Einatmen von rauchhaltiger Luft ausrechen. Der Dampf schädige die Zellen, die die Wände der Atemwege bedecken. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

(kiky)