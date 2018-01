Rückruf von Babymilch in 83 Ländern

Weltweit wurden mehr als zwölf Millionen Milchpackungen des französischen Herstellers zurückgerufen. Das erklärte Konzernchef Emmanuel Besnier der französischen Zeitung "Journal du dimanche". Die Folgen der Verunreinigung seien für ihn Anlass "zu sehr großer Sorge".

Salmonellen-Enteritis ist eine infektiöse Durchfallerkrankung aus der Gruppe der sogenannten Salmonellosen. Dabei handelt es sich um eine Lebensmittelvergiftung durch infizierte Nahrungsmittel. Die Ursachen dafür sind meist mangelnde Hygiene bei der Zubereitung oder Verarbeitung, sowie eine unsachgemäße Lagerung leicht verderblicher Nahrungsmittel.



Salmonellen-Enteritis ist eine infektiöse Durchfallerkrankung aus der Gruppe der sogenannten Salmonellosen. Dabei handelt es sich um eine Lebensmittelvergiftung durch infizierte Nahrungsmittel. Die Ursachen dafür sind meist mangelnde Hygiene bei der Zubereitung oder Verarbeitung, sowie eine unsachgemäße Lagerung leicht verderblicher Nahrungsmittel.

Schon im Dezember musste "Lactalis" tausende Tonnen Milchpackungen aus dem Handel nehmen, nachdem in Frankreich 30 Babys erkrankt waren. Aktuell gibt es einen Fall in Spanien, ein weiterer in Griechenland muss noch geprüft werden. Den betroffenen Familien versprach der Molkerei-Boss eine Entschädigung.

Der Rückruf gilt für alle Babymilch-Produkte aus einer Fabrik im französischen Craon. Die französische Justiz ermittelt wegen Gesundheitsgefährdung und Verbrauchertäuschung.

Hierzulande vertreibt "Lactalis" die Käsemarken Galbani, Président und Salakis.

#Lactalis ruft mehr als 12 Mio Flaschen Säuglingsmilch und andere Säuglingsnahrung zurück, 83 Länder betroffen. Grund: Kontamination mit Salmonellen. In Frankreich 35 Kinder erkrankt, 1 in Spanien; 1 Fall in Griechenland noch offen https://t.co/NtgqKntN4x — Christina Brause (@BrauseChristina) 14. Januar 2018





