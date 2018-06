Mädchen (16) stirbt wegen Bakterien in Tampon

Das "Toxische Schock-Syndrom" wurde der 16-jährigen Sara Manitoski zum Verhängnis. Das Mädchen starb vor rund einem Jahr auf einer Klassenfahrt nach Vancouver in Kanada.

Bei einer Obduktion wurde schließlich festgestellt, woran der Teenager aus England genau starb. Sara starb am "toxischen Schock-Syndrom", auch "TSS" genannt.

Aufgrund einer Infektion, die ihr Tampon begünstigt hat, starb sie über Nacht. Bakterien namens "Staphylokokken" wurden in dem Tampon gefunden, den Sara in der Zeit vor ihrem Tod in sich hatte.

Wie ihr die Krankheit erkennen könnt und was hinter dem Syndrom steckt, erfahrt ihr im Video (oben).

(red)