Sind das die ekelhaftesten Videos der Welt?

Die meisten Trends sind schon wieder vorbei, bevor sie überhaupt richtig angekommen sind. Vor allem im Internet. Zu den wenigen immerwährenden Heiligtümern der Online-Welt gehören neben Pornos und Katzenfotos ganz klar auch Videos, die unser Ekelgrenze triggern.

Umfrage Verstehen Sie die Faszination "Ekel-Videos"? Ja, ich gebe zu, ich schaue sie mir selbst gerne an.

Ist mir suspekt, aber ich schaue trotzdem manchmal.

Nein, das ist total furchtbar.

Clips von explodierenden Eiterbeulen, eingewachsenen Schamhaare oder auch ganz simple Mitesser-Entferungsvideos – die kleinen Filmchen werden zigmillionenfach geklickt und lösen im Betrachter eine absurde Mischung aus Abscheu, Faszination und Befriedigung aus.

Die Konkurrenz schläft nicht



Mittlerweile hat das bizarre Geschäft mit menschlichen Körperprodukten und deren Entfernung derartige Ausmaße angenommen, dass sich einige Betreiber von genrespezifischen Youtube-Kanälen schon eine Art Celebrity-Status erarbeitet haben.

Unbestrittene Queen der blutig-eitrigen viralen Clips ist Dr. Sandra Lee aka Dr. Pimple Popper, deren Clips gerne mal an die 40 Millionen Views erreichens. Doch während sich Frau Pimple Popper vor allem auf die "Klassiker" – wie verstopfte Poren und ergiebige Zysten – konzentriert, schläft die Konkurrenz nicht.

Nichts für Mimosen



Und sammelt vor allem immer neues, unbekanntes und bestenfalls noch ekelerregenderes Zeugs. Der Abwechslung halber. Hornhaut, Popel und Ohrwachs kennt man ja. Aber wie stehts um das Allgemeinwissen über Speichel- oder gar Nabelsteine?

Damit ihr up to date bleibt und ja nichts verpasst, was das Netz gerade an Ekel zu bieten hat, haben wir euch die Highlights der widerlichsten Videoclips in einer wunderhübschen Compilation zusammengestellt. Aber Achtung: Nichts für empfindliche Mägen!

(Videoschnitt: Dominik Kerschenbauer)

(red)