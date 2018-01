So schädlich ist schon eine Zigarette am Tag

"Rauchen ist ungesund und kann tödlich sein" - dieser Spruch ist häufig auf Zigarettenpackungen zu finden. Dennoch hält dies Raucher nicht davon ab zu einer "Tschick" zu greifen. Auch Schock-Bilder von schwarzen Lungen schrecken Raucher nur wenig ab.

Viele "Qualmer" sind auch fest davon überzeugt, dass wenige Zigaretten am Tag gar nicht so schädlich für den Körper sein können. Getreu dem Motto: "Eine ist keine!"

Rauchen hinterlässt Spuren

Doch die neue Studie einer Londoner Universität zeigt ein ganz anderes Bild und macht deutlich, dass bereits schon eine einzige Zigarette am Tag, deutliche Spuren für die Gesundheit hinterlässt.

Wissenschaftler überprüften den Zusammenhang von Rauchen und Herzkrankheiten und kamen zu einem erschreckenden Ergebnis.

Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle steigt

So erhöht sich laut der Studie bei einer Zigarette am Tag nicht nur das Risiko an einer Herzkrankheit zu erkranken drastisch, sondern auch die Gefahr einen Schlaganfall zu erleiden. Bei Frauen ist das Ergebnis übrigens noch schlimmer.

Das detaillierte Ergebnis der Schock-Studie finden Sie im Video (oben).

Experten raten daher: "Finger weg, von der Zigarette" oder gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen.

